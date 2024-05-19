Жамнов о ЧМ-2024: «Турнир не особо цепляет. Посмотрел только один матч. Мне есть чем заниматься»

Теги Спартак Алексей Жамнов КХЛ ЧМ по хоккею Матч ТВ Хоккей

Алексей Жамнов заявил, что у него нет желания смотреть ЧМ по хоккею-2024.

– Вы смотрите чемпионат мира?

– У меня особого желания нет. Посмотрел за весь чемпионат мира только один матч. Мне есть чем заниматься.

Много времени надо уделять академии «Спартака». Кроме того, мы смотрим все варианты с усилением основного состава. Плюс я ездил на отдых с семьей. Так что дел много.

И не особо цепляет этот турнир сам по себе, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

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3 комментария
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К сожалению, не могу сказать про себя, когда смотрел тягомотину, в исполнении его сборной на ОИ. Когда от данов отбрасывались при счёте 1-0.
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Ответ dinm 8
жамнов про хоккей все знает,негоже такому специалисту нагружать свой мозг каким-то Чемпионатом Мира.
Честно посмотрел пару игр топов. Адмирал-Барыс, порой, содержательнее. Ну, может, к финалу разыграются.
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