Жамнов о ЧМ-2024: «Турнир не особо цепляет. Посмотрел только один матч. Мне есть чем заниматься»

Алексей Жамнов заявил, что у него нет желания смотреть ЧМ по хоккею-2024.

– Вы смотрите чемпионат мира?

– У меня особого желания нет. Посмотрел за весь чемпионат мира только один матч. Мне есть чем заниматься.

Много времени надо уделять академии «Спартака». Кроме того, мы смотрим все варианты с усилением основного состава. Плюс я ездил на отдых с семьей. Так что дел много.

И не особо цепляет этот турнир сам по себе, – сказал главный тренер « » .