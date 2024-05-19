Жамнов о ЧМ-2024: «Турнир не особо цепляет. Посмотрел только один матч. Мне есть чем заниматься»
Алексей Жамнов заявил, что у него нет желания смотреть ЧМ по хоккею-2024.
– Вы смотрите чемпионат мира?
– У меня особого желания нет. Посмотрел за весь чемпионат мира только один матч. Мне есть чем заниматься.
Много времени надо уделять академии «Спартака». Кроме того, мы смотрим все варианты с усилением основного состава. Плюс я ездил на отдых с семьей. Так что дел много.
И не особо цепляет этот турнир сам по себе, – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.