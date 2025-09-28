Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси» к Хьюзу и Братту. Сегодня команда сыграет с «Вашингтоном»

Арсения Грицюка перевели в первое звено «Нью-Джерси».

На предыдущем занятии в тренировочном лагере российский нападающий играл вместе с Джеком Хьюзом и Йеспером Браттом .

«Играть с этими ребятами – настоящая честь. Ты просто отдаешь им шайбу и открываешься – в девяти случаях из десяти ты получишь ее обратно с голевым моментом», – сказал форвард «Нью-Джерси » Арсений Грицюк.

Сегодня ночью «Девилс» проведут предсезонный матч с «Вашингтоном». В трех предыдущих играх Грицюк набрал 3 (2+1) очка.

Тренер «Нью-Джерси» Киф о Грицюке: «Теряет шайбу гораздо чаще, чем нам хотелось бы, но забивает. Хороший игрок c отличными рефлексами»