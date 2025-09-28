«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу больший контракт, чем у его брата Джека – более 8 млн долларов в год (Daily Faceoff)

«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу более 8 млн долларов в год по договору.

Сейчас Хьюз является ограниченно свободным агентом без контракта на следующий сезон. Сообщалось , что стороны нацелены на долгосрочное соглашение, но договоренности по зарплате нет.

По информации Daily Faceoff, клуб готов предложить 22-летнему защитнику больше, чем зарабатывает его брат Джек Хьюз (8 млн долларов за сезон до 2030 года).

В прошлом сезоне Люк Хьюз провел 71 матч за «Нью-Джерси » в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (7+37) очка при полезности «минус 7». В плей-офф у него 1 игра.