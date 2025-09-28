«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу больший контракт, чем у его брата Джека – более 8 млн долларов в год (Daily Faceoff)
«Нью-Джерси» готов дать Люку Хьюзу более 8 млн долларов в год по договору.
Сейчас Хьюз является ограниченно свободным агентом без контракта на следующий сезон. Сообщалось, что стороны нацелены на долгосрочное соглашение, но договоренности по зарплате нет.
По информации Daily Faceoff, клуб готов предложить 22-летнему защитнику больше, чем зарабатывает его брат Джек Хьюз (8 млн долларов за сезон до 2030 года).
В прошлом сезоне Люк Хьюз провел 71 матч за «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 44 (7+37) очка при полезности «минус 7». В плей-офф у него 1 игра.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Faceoff
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости