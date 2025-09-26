Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за травмы. Бринд’Амор сообщил, что она не является серьезной

Петр Кочетков пропустил тренировку «Каролины» в четверг из-за небольшой травмы.

Главный тренер «Харрикейнс» Род Бринд’Амор сообщил, что травма 26-летнего россиянина не является серьезной.

Тем не менее, Кочетков не будет тренироваться с командой до полного восстановления.

Напомним, что в прошлом сезоне Петр установил личный рекорд по числу игр за один сезон НХЛ (47, 27 побед, 89,8% сэйвов, коэффициент надежности 2,60).