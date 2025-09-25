  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»
0

Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»

Кирилл Фастовский оценил результаты «Салавата» на старте Fonbet КХЛ.

Уфимский клуб набрал 4 очка в 7 матчах и занимает последнее место в таблице Восточной конференции. 

– В «Салавате» идет перестройка команды, и, видимо, присутствует нервозность. Хотя в плане игры, мне кажется, никаких особых проблем быть не должно. Просто надо понять, что «Салават» меняет свой статус.

Это была команда, безоговорочно попадавшая в плей-офф. А сейчас это команда, которая борется за плей-офф. Но по игре нет ничего страшного вообще. Виктор Николаевич Козлов поставил очень зрелищный, яркий, атакующий хоккей. 

– «Салавату» нужно время, чтобы добиться результата?

– У них самая явная проблема в реализации моментов. А это следствие недостатка мастерства. Но это дело наживное. Реализация точно улучшится. Страшнее, когда команда не создает моментов – вот это действительно проблема. А когда она создает их много, но при этом не реализует, то это дело времени, причем недолгого, – сказал бывший генменеджер «Сибири». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «РБ Спорт»
logoВиктор Козлов
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoКирилл Фастовский
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»
9сегодня, 16:10
«Салават» проиграл 5 матчей подряд. У команды Козлова лишь 1 победа с начала сезона и последнее место на Востоке
8сегодня, 15:34
Гендиректор «Салавата» об уходе Хмелевски: «Не наша инициатива. Он затребовал обмен – мы были шокированы. Условия «Ак Барса» были лучше, чем у «Авангарда»
57сегодня, 13:56
Главные новости
Алексей Кудашов: «Никитин или Разин в НХЛ шороху бы навели. Наши тренеры не хуже. Но нас никогда туда не пустят, даже шведов и финнов, это консервативная лига»
6сегодня, 21:21
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
3сегодня, 21:11
Хартли про НХЛ начала 2000-х и сейчас: «Игроки стали выдающимися атлетами. Они быстрее, сильнее, лучше подготовлены. Это делает хоккей более динамичным»
сегодня, 21:02
«Оттава» может предложить Пинто 7 млн долларов за сезон по новому контракту. У 24-летнего форварда 21+16 в 70 матчах в прошлой регулярке
5сегодня, 20:35
Кудашов о 3 победах «Динамо» подряд: «Не выправили ситуацию, как хотелось бы. Меня всегда отправляют в отставку в СМИ, любого тренера отправляют – стоит проиграть матч»
2сегодня, 20:14
Хартли о 2:1: «Локомотиву» повезло, что после 1-го периода не проигрывал в счете. «Северсталь» одна из самых быстрых команд в лиге. Они катались, мы смотрели»
сегодня, 19:58
В КХЛ поддержали бы Галицкого, если бы он вложился в лигу: «Частные инвестиции всегда приветствуются. Если Сергей Николаевич изъявит желание, мы поддержим»
13сегодня, 19:31
«Динамо» выиграло 3 матча подряд, победив «Шанхай». Уил забросил победную в овертайме
5сегодня, 19:15
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск победило «Торпедо», «Шанхай» уступил «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
159сегодня, 18:59
«Динамо» Минск победило «Торпедо» дома впервые с 2019 года. Пинчук оформил хет-трик
4сегодня, 18:49
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о 3:2 с «Торпедо»: «Динамо» здорово оборонялось в меньшинстве. «5 на 3» не реализовали, с убойных позиций начинаем искать передачу, надо брать ответственность на себя»
сегодня, 21:54
Десятков про 6 поражений подряд: «В «Ладе» нет безразличных, равнодушных. Не позволим относиться к команде, к городу с вальяжностью. Будем биться со всеми»
сегодня, 21:37
Гришин о 5:2 с «Автомобилистом»: «Выдающаяся игра была на Олимпиаде в Пхенчхане, а это просто матч. «Нефтехимику» дифирамбы петь рано»
сегодня, 20:48
Хаг выбыл на 4-6 недель из-за травмы верхней части тела. Защитник «Нэшвилла» получил повреждение в выставочном матче с «Флоридой»
сегодня, 19:42
Козырев об 1:2 от «Локомотива»: «Равная игра. «Северстали» в конце силенок не хватило, получили два удаления подряд. По самоотдаче претензий нет»
сегодня, 19:01
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк в воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
7сегодня, 18:17
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
2сегодня, 17:44
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
3сегодня, 17:17
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
сегодня, 16:50
Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»
5сегодня, 16:37