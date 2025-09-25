Фастовский о «Салавате»: «Меняет статус. Это был клуб, безоговорочно попадавший в плей-офф. Сейчас – команда, которая борется за плей-офф»

Кирилл Фастовский оценил результаты «Салавата» на старте Fonbet КХЛ.

Уфимский клуб набрал 4 очка в 7 матчах и занимает последнее место в таблице Восточной конференции.

– В «Салавате » идет перестройка команды, и, видимо, присутствует нервозность. Хотя в плане игры, мне кажется, никаких особых проблем быть не должно. Просто надо понять, что «Салават» меняет свой статус.

Это была команда, безоговорочно попадавшая в плей-офф. А сейчас это команда, которая борется за плей-офф. Но по игре нет ничего страшного вообще. Виктор Николаевич Козлов поставил очень зрелищный, яркий, атакующий хоккей.

– «Салавату» нужно время, чтобы добиться результата?

– У них самая явная проблема в реализации моментов. А это следствие недостатка мастерства. Но это дело наживное. Реализация точно улучшится. Страшнее, когда команда не создает моментов – вот это действительно проблема. А когда она создает их много, но при этом не реализует, то это дело времени, причем недолгого, – сказал бывший генменеджер «Сибири».