Маклауд пока не отказался от варианта с возвращением в «Авангард» («Матч ТВ»)

Майкл Маклауд пока не отказался от варианта с возвращением в «Авангард».

Об этом сообщает «Матч ТВ » со ссылкой на источник, приближенный к ситуации.

Напомним, суд в Канаде признал экс-игроков молодежной сборной Канады 2018 года Майкла Маклауда , Диллона Дюбе, Кэла Фута, Картера Харта и Алекса Форментона невиновными по делу о сексуальном насилии.

Спортивные права на Маклауда в Фонбет Чемпионате КХЛ принадлежат «Авангарду ». Команда сообщала , что делает все, чтобы игрок вернулся в Омск.

Ранее стало известно, что НХЛ отстранила игроков до 1 декабря. Они смогут подписывать контракты в лиге с 15 октября.

«Несмотря на это, остаются шансы, что Маклауд может приехать в Омск. Еще непонятно, дадут ли ему контракт в НХЛ . Все-таки тут есть репутационные моменты. И устроят ли его финансовые условия?

Сам Маклауд оценивает себя так, что до скандала должен был бы получать 4,5 млн долларов за сезон в НХЛ. Но, возможно, ему в лиге дадут минимальный двусторонний контракт, что может не устроить игрока.

А сейчас даже агенты говорят Маклауду, что он может провести этот сезон в «Авангарде», показав себя с хорошей стороны, после чего уехать в НХЛ в 2026 году, начав выступать с полного сезона. Сам Майкл пока не сказал «нет» варианту с «Авангардом», – сообщил источник телеканала.

Маклауд в прошлом сезоне набрал 13 (3+10) очков в 19 матчах регулярного чемпионата за «Авангард».