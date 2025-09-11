  • Спортс
  • Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»
Морозов о переподписаниях контрактов в КХЛ: «В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу. Предложили клубам сделать наработки изменений в регламент»

Алексей Морозов заявил, что КХЛ будет работать над изменениями регламента.

– Был релиз, что лига отрегулирует процесс перезаключения контрактов в сторону понижения. Какие новости по этому поводу?

– 2 сентября собирались с руководителями клубов и озвучили эту тему. В ноябре вынесем обсуждение на рабочую группу.

Также предложили клубам сделать свое предложение по наработкам, которые мы можем потом совместно принять и внести изменения в регламент, – передает слова президента КХЛ Алексея Морозова корреспондент Спортса’’ Дарья Романова.

Ротенберг, Тимченко, Морозов, Есмантович, Рашников – в совете директоров КХЛ на сезон-2025/26. СКА, «Авангард» и «Торпедо» сменили представителей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
