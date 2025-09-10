Гендиректор «Трактора» о Кубке Гагарина: «Придется штурмовать эту вершину еще раз в этом году. Мы достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться вторым местом»

Гендиректор «Трактора» высказался о чемпионских амбициях клуба.

В прошлом сезоне «Трактор» проиграл в финале плей-офф «Локомотиву».

– И в КХЛ, и в НХЛ финалистам обычно бывает очень сложно вернуться туда – пример «Трактора»-2014 это тоже показывает. Как сохранить победный путь?

– Это вопрос к нам самим, чтобы у нас не потерялась мотивация идти вперед, чтобы мы не принимали решения на багаже прошлогоднего успешного сезона.

Несмотря на успех, главная задача не была нами выполнена. Придется штурмовать в этом году эту вершину еще раз. Я думаю, что и менеджмент, и ребята в команде, и тренерский штаб достаточно амбициозны, чтобы не довольствоваться вторым местом. Здесь все зависит от нас.

Надеюсь, что сделаем все возможное, чтобы наши болельщики были довольны выступлением команды в этом году, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.