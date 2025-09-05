Радулов о Федорове: «Он был моим главным кумиром! Постер с Сергеем в форме «Детройта» висел над кроватью, когда я был ребенком»
Александр Радулов назвал Сергея Федорова своим главным кумиром.
– Вы порадовались, что свитер Федорова поднимут под своды арены в Детройте?
– Федоров был моим главным кумиром! Когда я был ребенком, то над кроватью висел большой постер с изображением Сергея в форме «Ред Уингс».
Увидев новость, что в Детройте выводят из обращения 91‑й номер, я приятно удивился. Искренне рад! Пользуясь случаем, поздравляю Сергея Викторовича. Это большое событие, – сказал нападающий «Локомотива».
