Радулов о Федорове: «Он был моим главным кумиром! Постер с Сергеем в форме «Детройта» висел над кроватью, когда я был ребенком»

Александр Радулов назвал Сергея Федорова своим главным кумиром.

– Вы порадовались, что свитер Федорова поднимут под своды арены в Детройте?

– Федоров был моим главным кумиром! Когда я был ребенком, то над кроватью висел большой постер с изображением Сергея в форме «Ред Уингс».

Увидев новость, что в Детройте выводят из обращения 91‑й номер, я приятно удивился. Искренне рад! Пользуясь случаем, поздравляю Сергея Викторовича. Это большое событие, – сказал нападающий «Локомотива ».