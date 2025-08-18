1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й
Мэттью Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ.
17-летний защитник, выбранный командой с Лонг-Айленда под общим первым номером на драфте НХЛ-2025, возглавил список перспективных игроков из системы клуба.
1. Мэттью Шефер, защитник, 17 лет (в прошлом сезоне играл за «Эри Оттерс» в OHL).
2. Калум Ричи, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL; также провел 7 матчей в НХЛ за «Колорадо»).
3. Коул Эйзерман, нападающий, 18 лет (Бостонский университет, NCAA).
4. Виктор Эклунд, нападающий, 18 лет («Юргорден», Allsvenskan; в следующем сезоне клуб сыграет в SHL).
5. Кашон Эйтчесон, защитник, 18 лет («Бэрри Колтс», OHL).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости