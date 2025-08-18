  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • 1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й
0

1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й

Мэттью Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ.

17-летний защитник, выбранный командой с Лонг-Айленда под общим первым номером на драфте НХЛ-2025, возглавил список перспективных игроков из системы клуба. 

1. Мэттью Шефер, защитник, 17 лет (в прошлом сезоне играл за «Эри Оттерс» в OHL). 

2. Калум Ричи, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL; также провел 7 матчей в НХЛ за «Колорадо»).

3. Коул Эйзерман, нападающий, 18 лет (Бостонский университет, NCAA).

4. Виктор Эклунд, нападающий, 18 лет («Юргорден», Allsvenskan; в следующем сезоне клуб сыграет в SHL).

5. Кашон Эйтчесон, защитник, 18 лет («Бэрри Колтс», OHL). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoюниорская лига Онтарио
logoЮргорден
SHL
logoАйлендерс
NCAA
logoНХЛ
Кашон Эйтчесон
Калум Ричи
Эри Оттерс
Мэттью Шефер
Виктор Эклунд
logoКоул Эйзерман
Бэрри Колтс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Руа о Шефере в «Айлендерс»: «Мы дадим ему все возможности, будем поддерживать. Он добьется успеха, верю, это умный, зрелый игрок»
5 августа, 14:29
Эйзерман хочет помочь сборной США впервые выиграть МЧМ дома: «Это было бы здорово. В этом году я буду одним из самых старших в команде, важно быть лидером»
928 июля, 05:15
«Айлендерс» подписали с Виктором Эклундом контракт новичка на 3 года. Клуб выбрал форварда на драфте под 16-м номером
14 июля, 19:48
1-й номер драфта НХЛ Шефер, выбранный «Айлендерс»: «Много слышал о противостоянии клуба с «Рейнджерс». С нетерпением жду возможности обыграть их в каждом матче»
630 июня, 05:25
Главные новости
Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их – или прощаются»
53 минуты назад
Контрольные матчи. «Локомотив» примет «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
сегодня, 02:50
«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»
2сегодня, 02:30
«Амур» обновил форму на сезон-2025/26. На рукавах оранжевого свитера стало больше черного цвета
1сегодня, 02:15Фото
Пастрняк – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Бостона» по версии The Hockey News, Макэвой – 2-й, Линдхольм – 3-й
1вчера, 21:32
Рокко Грималди: «С нетерпением жду скорого приезда в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом и командой. Вперед, СКА!»
1вчера, 21:13
Рашевский о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Баланс между работой и отдыхом. Нет такого, что нас закрыли на базе и мы только тренируемся. Организация все делает для команды»
вчера, 20:53
Медведева об Овечкине: «Очень открытый, искренний, простой. Не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша»
7вчера, 18:57
Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» после подписания контракта с «Шанхаем»
6вчера, 17:52Видео
Генменеджер «Нью-Джерси» о Грицюке: «У него есть потенциал для НХЛ. Любопытно посмотреть, как он адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке»
3вчера, 17:24
Ко всем новостям
Последние новости
Дитц о канадцах, которым неинтересен хоккей: «Может быть, их стало больше. Страна становится более мультикультурной. Футбол прогрессирует, но в нем мы еще слабы»
38 минут назад
Клифф Флетчер о «Торонто»: «Уход Марнера – это вызов. Уверен, что команда справится с этим и станет одной из лучших в НХЛ»
сегодня, 03:10
Кугрышев о переводе «Лады» на Запад: «Интересный опыт. В обеих конференциях тяжело, все будет зависеть только от нас. Нужно ровно и стабильно пройти сезон»
1вчера, 21:57
Паливко о «Металлурге»: «У нас очень дружный коллектив. Много ребят, которые могут в раздевалке что-то сказать, пошутить. Лавка всегда «живая»
вчера, 21:45
Алексей Терещенко: «В минском «Динамо» изменилось отношение к иностранцам. Раньше над ними тряслись, позволяли делать все подряд. Теперь такого нет, Квартальнов работает по-другому»
1вчера, 20:59
«Рейнджерс» продлили контракт с вратарем Бойко на год
вчера, 20:38
Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»
вчера, 20:24
Вячеслав Быков: «Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает. Минскому «Динамо» очень повезло»
вчера, 20:15
Паливко о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «В обороне высоких хватает. Не будем обращать внимание на хейт, будем просто идти к цели»
1вчера, 19:59
Дитц о том, почему не закрепился в НХЛ: «Испытывал большое давление и, видимо, был не совсем готов к тому, чтобы каждый день его выдерживать. Где-то не получалось – и уверенность терялась»
вчера, 19:53