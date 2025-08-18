1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й

Мэттью Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ.

17-летний защитник, выбранный командой с Лонг-Айленда под общим первым номером на драфте НХЛ-2025, возглавил список перспективных игроков из системы клуба.

1. Мэттью Шефер , защитник, 17 лет (в прошлом сезоне играл за «Эри Оттерс» в OHL).

2. Калум Ричи, нападающий, 20 лет («Ошава», OHL; также провел 7 матчей в НХЛ за «Колорадо»).

3. Коул Эйзерман, нападающий, 18 лет (Бостонский университет, NCAA ).

4. Виктор Эклунд, нападающий, 18 лет («Юргорден », Allsvenskan; в следующем сезоне клуб сыграет в SHL ).

5. Кашон Эйтчесон, защитник, 18 лет («Бэрри Колтс», OHL).