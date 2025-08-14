«Сочи» расторг контракт с Шикиным. В июне вратарь перешел из «Витязя», с ним подписали договор на год

«Сочи» расторг соглашение с голкипером Дмитрием Шикиным .

6 июня клуб объявил о заключении с 33-летним вратарем соглашения на год. Последние 3 сезона он провел в «Витязе».

Напомним, ранее Шикин уже выступал за сочинцев с 2014 по 2020 годы.

«Благодарим Дмитрия за работу и желаем успехов в дальнейшей карьере!» – говорится в заявлении клуба.