Анисин об отставке Ротенберга из СКА: «Руководство приняло решение, флаг им в руки. Дай бог, чтобы не сломалось то, что построено, очень много труда вложено, вертикаль работала отлично»
Новым главным тренером клуба стал Игорь Ларионов.
– Какое событие в межсезонье, кроме кончины «Витязя», тебя зацепило больше всего?
– Ну, во-первых, самое громкое – это, наверное, отставка Романа Борисовича Ротенберга. Самое неожиданное.
– Не ждал такого?
– Не ждал вообще. Питерское руководство приняло такое решение. Флаг им в руки. Дай бог, хочется, чтобы не сломалось то, что уже построено, потому что очень много труда вложено, очень много построено, построена вертикаль.
Очень много игроков... по клубу, по всей вертикали, которые и за сборную России выступали, много ребят в НХЛ уехало, то есть школа, вся вертикаль крутилась, работала, мне так кажется, на отлично.
Что касается вылета в первом раунде, мне кажется, это самый интересный раунд был, Питер – «Динамо», помимо финала. Крутая серия, куча овертаймов. Так сложилось просто, мог выиграть и Питер.
Посмотрим, что получится у Ларионова. Поживем, увидим, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.