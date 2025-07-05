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  • Анисин об отставке Ротенберга из СКА: «Руководство приняло решение, флаг им в руки. Дай бог, чтобы не сломалось то, что построено, очень много труда вложено, вертикаль работала отлично»
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Анисин об отставке Ротенберга из СКА: «Руководство приняло решение, флаг им в руки. Дай бог, чтобы не сломалось то, что построено, очень много труда вложено, вертикаль работала отлично»

Михаил Анисин высказался об отставке Романа Ротенберга из СКА.

Новым главным тренером клуба стал Игорь Ларионов.

– Какое событие в межсезонье, кроме кончины «Витязя», тебя зацепило больше всего?

– Ну, во-первых, самое громкое – это, наверное, отставка Романа Борисовича Ротенберга. Самое неожиданное.

– Не ждал такого?

– Не ждал вообще. Питерское руководство приняло такое решение. Флаг им в руки. Дай бог, хочется, чтобы не сломалось то, что уже построено, потому что очень много труда вложено, очень много построено, построена вертикаль.

Очень много игроков... по клубу, по всей вертикали, которые и за сборную России выступали, много ребят в НХЛ уехало, то есть школа, вся вертикаль крутилась, работала, мне так кажется, на отлично.

Что касается вылета в первом раунде, мне кажется, это самый интересный раунд был, Питер – «Динамо», помимо финала. Крутая серия, куча овертаймов. Так сложилось просто, мог выиграть и Питер.

Посмотрим, что получится у Ларионова. Поживем, увидим, – сказал обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
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