Шалунов о победном голе «Трактору» в финале Кубка Гагарина: «Это не символизм, это как будто судьбой было написано. Чтобы бояться в Челябинске – такого нет»

Максим Шалунов высказался о том, что забил победный гол в финале Кубка Гагарина.

32-летний форвард «Локомотива » стал автором решающей шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1). Он является воспитанником челябинского хоккея.

– Символично, что именно вы забили победный гол в ворота «Трактора»?

– Мне кажется, это не символизм, это как будто судьбой было написано, что случится.

– «Трактор» в свое время нехорошо поступил по отношению к вам, когда вы покидали команду?

– Могу сказать только спасибо «Трактору». А хорошо или нехорошо... Все, что ни делается, все к лучшему. Так и происходит.

– Как ваши челябинские друзья отреагировали?

– Все поздравили, все отлично.

– Нет такого, чтобы вы боялись в Челябинске, как говорил Алексей Заварухин в прошлом сезоне?

– Такого нет. Заварухин мне тогда сразу сказал, что это было, чтобы вывести из равновесия, – сказал Шалунов.

Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Фукале получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит»