Шалунов о победном голе «Трактору» в финале Кубка Гагарина: «Это не символизм, это как будто судьбой было написано. Чтобы бояться в Челябинске – такого нет»
32-летний форвард «Локомотива» стал автором решающей шайбы в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина с «Трактором» (2:1 ОТ, 4-1). Он является воспитанником челябинского хоккея.
– Символично, что именно вы забили победный гол в ворота «Трактора»?
– Мне кажется, это не символизм, это как будто судьбой было написано, что случится.
– «Трактор» в свое время нехорошо поступил по отношению к вам, когда вы покидали команду?
– Могу сказать только спасибо «Трактору». А хорошо или нехорошо... Все, что ни делается, все к лучшему. Так и происходит.
– Как ваши челябинские друзья отреагировали?
– Все поздравили, все отлично.
– Нет такого, чтобы вы боялись в Челябинске, как говорил Алексей Заварухин в прошлом сезоне?
– Такого нет. Заварухин мне тогда сразу сказал, что это было, чтобы вывести из равновесия, – сказал Шалунов.
Тренер «Трактора» о Шалунове: «Пускай в Челябинске боится. Поведение никуда не годится. Фукале получил травму – ни звонка, ничего. Это его не красит»