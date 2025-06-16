Агент Шалунова про возможный обмен в ЦСКА: «Нереально. Это не обсуждалось. У Максима действующий контракт»

Агент Максима Шалунова заявил, что форвард останется в «Локомотиве».

Он также сообщил, что нападающий Денис Алексеев продолжит играть в Ярославле.

– Денис Алексеев действительно продлит контракт с «Локомотивом»?

– Да, он останется в «Локомотиве ».

– Появлялась информация, что Максим Шалунов может быть обменян в ЦСКА. Это возможно?

– Это нереально. Такое быть не может. У Шалунова действующий контракт. Это не обсуждалось, и у Максима даже мыслей таких не было, чтобы перейти в другую команду при действующем контракте.

Только если бы он чем-то не устраивал «Локомотив», но таких разговоров не было. Поэтому обсуждать даже нечего, – сказал агент Шуми Бабаев .

Шалунова могут обменять в ЦСКА из «Локомотива» («СЭ»)