Агент Шалунова про возможный обмен в ЦСКА: «Нереально. Это не обсуждалось. У Максима действующий контракт»
Агент Максима Шалунова заявил, что форвард останется в «Локомотиве».
Он также сообщил, что нападающий Денис Алексеев продолжит играть в Ярославле.
– Денис Алексеев действительно продлит контракт с «Локомотивом»?
– Да, он останется в «Локомотиве».
– Появлялась информация, что Максим Шалунов может быть обменян в ЦСКА. Это возможно?
– Это нереально. Такое быть не может. У Шалунова действующий контракт. Это не обсуждалось, и у Максима даже мыслей таких не было, чтобы перейти в другую команду при действующем контракте.
Только если бы он чем-то не устраивал «Локомотив», но таких разговоров не было. Поэтому обсуждать даже нечего, – сказал агент Шуми Бабаев.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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