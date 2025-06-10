Беннетт забил 4 гола в 3 матчах финала Кубка Стэнли. Форвард «Флориды» возглавляет гонку снайперов плей-офф с 14 шайбами

Сэм Беннетт забил в третьем подряд матче в финале Кубка Стэнли.

«Флорида » обыграла «Эдмонтон » (6:1, 2-1) в третьей игре финальной серии Кубка Стэнли.

Нападающий «Пантерс» Сэм Беннетт во втором периоде матча отметился заброшенной шайбой, которая стала для него 14-й в этом розыгрыше плей-офф.

Канадец забил в каждом из трех матчей этого финала – в его активе четыре гола (дубль в первой игре).

Беннетт возглавляет гонку снайперов Кубка Стэнли с 14 голами, опережая Леона Драйзайтля , в активе которого 10 шайб.

Сэм набрал 20 (14+6) очков в 20 матчах этого Кубка Стэнли.