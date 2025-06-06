«Сочи» подписал контракт с Моисеевым на 2 года. У форварда 9 очков в 54 матчах за «Металлург»
«Сочи» подписал контракт с Дмитрием Моисеевым на 2 сезона.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В прошлом сезоне Моисеев выступал в составе «Металлурга». Нападающий набрал 9 (5+4) очков в 48 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ.
В 6 играх плей-офф у форварда нет результативных действий.
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Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал «Сочи»
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