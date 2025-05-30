«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 9-й раз в истории. Это лучший результат для команд НХЛ не из Оригинальной Шестерки

«Эдмонтон» вышел в финал Кубка Стэнли в 8-й раз в истории.

«Ойлерс» обыграли «Даллас » (4-1, 6:3 в пятом матче) в финале Западной конференции и 2-й раз подряд встретятся с «Флоридой» в решающей серии.

«Эдмонтон » вышел в финал в 9-й раз в истории. Ранее в 5 случаях клуб выиграл Кубок Стэнли (1984, 1985, 1987, 1988, 1990) и еще трижды уступил в финале (1983, 2006, 2024).

9 выходов в финал – это лучший результат для команд НХЛ, не представляющих Оригинальную Шестерку («Монреаль » – 33, «Детройт » – 24, «Торонто » – 21, «Бостон» – 20, «Чикаго» – 13, «Рейнджерс » – 11; с 1942 по 1967 год в лиге выступали только эти команды).

Канадский клуб, вступивший в НХЛ в 1979 году, вышел на чистое 7-е место в истории, опередив «Филадельфию (8 финалов).