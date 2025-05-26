Ламберт – один из основных претендентов на пост главного тренера «Сиэтла». Переговоры прошли хорошо
Лэйн Ламберт может стать главным тренером «Сиэтла».
Клуб находится в процессе назначения нового главного тренера после отставки Дэна Байлсмы. В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 82 матчах.
«Слышал, что переговоры Ламберта и «Сиэтла» прошли хорошо», – сказал журналист Эллиотт Фридман.
Инсайдер предположил, что специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Кракена».
Лэйн Ламберт ранее возглавлял «Айлендерс», а в этом сезоне входил в тренерский штаб «Торонто».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости