Ламберт – один из основных претендентов на пост главного тренера «Сиэтла». Переговоры прошли хорошо

Лэйн Ламберт может стать главным тренером «Сиэтла».

Клуб находится в процессе назначения нового главного тренера после отставки Дэна Байлсмы. В этом сезоне команда не вышла в плей-офф, заняв 13-е место в таблице Западной конференции, набрав 76 очков в 82 матчах.

«Слышал, что переговоры Ламберта и «Сиэтла » прошли хорошо», – сказал журналист Эллиотт Фридман .

Инсайдер предположил, что специалист является одним из основных претендентов на пост главного тренера «Кракена».

Лэйн Ламберт ранее возглавлял «Айлендерс », а в этом сезоне входил в тренерский штаб «Торонто ».