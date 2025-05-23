Сергей Бобровский: «Быть вратарем «Флориды» – большая честь. Мы провели хорошую игру, усердно работали»
Сергей Бобровский оценил игру «Флориды» в матче с «Каролиной».
Вратарь «Пантерс» отразил все 17 бросков «Харрикейнс» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:0, 2-0).
«Мы провели хорошую игру, снова провели полноценную игру. Мы катались, мы усердно работали, мы были непреклонны.
У нас выдающаяся группа ребят. Быть вратарем этой команды – большая честь», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский.
Самый легкий сухарь Бобровского в плей-офф? «Каролина» развалилась под давлением «Флориды»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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