Сергей Бобровский: «Быть вратарем «Флориды» – большая честь. Мы провели хорошую игру, усердно работали»

Сергей Бобровский оценил игру «Флориды» в матче с «Каролиной».

Вратарь «Пантерс» отразил все 17 бросков «Харрикейнс» во втором матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли (5:0, 2-0).

«Мы провели хорошую игру, снова провели полноценную игру. Мы катались, мы усердно работали, мы были непреклонны.

У нас выдающаяся группа ребят. Быть вратарем этой команды – большая честь», – сказал вратарь «Флориды» Сергей Бобровский .

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