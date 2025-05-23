Алексей Дементьев: «На ЧМ раздутый состав участников. 16 команд – слишком много. С играми через день это очень тяжелый турнир с моральной точки зрения»

Алексей Дементьев высказался о групповом этапе ЧМ по хоккею-2025.

В Швеции и Дании ранее начался чемпионат мира по хоккею. Россия и Беларусь не участвуют в турнире из-за отстранения.

«Главной неожиданностью группового этапа чемпионата мира была победа сборной Казахстана в первой игре, которая вселила определенные надежды на то, что команда не просто закрепится в этом дивизионе, а может попасть в плей-офф.

Но, к сожалению, этого не произошло. Сборная Казахстана не смогла удивить и вылетела в группу ниже.

По большому счету, конечно, на чемпионате мира раздутый состав участников. 16 команд – это слишком много, и с играми через день это очень тяжелый турнир с моральной точки зрения после серьезных игр в НХЛ. Тем не менее люди играют и пытаются что-то сделать.

ИИХФ преследует свои цели привлечения как можно большего количества команд с большим охватом зрителей. Спортивная составляющая, тем более с отсутствием сборных России и Беларуси , уходит на второй план. И это досадно, что на текущий момент спорт как таковой и хоккей этих людей не интересуют», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев .