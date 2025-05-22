Драйзайтль сделал 80 передач в Кубке Стэнли за 86 матчей. В истории «Эдмонтона» быстрее это удалось лишь Макдэвиду (72) и Гретцки (59)
Леон Драйзайтль сделал 80 голевых передач в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Эдмонтона» набрал 3 (1+2) очка в первом матче финала Западной конференции против «Далласа» (3:6).
Две передачи позволили немцу довести количество пасов в розыгрышах Кубка Стэнли до 80.
В активе хоккеиста 127 (47+80) баллов в 86 матчах в плей-офф НХЛ в общей сложности.
В истории «Ойлерс» только два хоккеиста сделали 80 передач за меньшее количество матчей – это Коннор Макдэвид (72) и Уэйн Гретцки (59).
Опубликовал: Никита Надёжин
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