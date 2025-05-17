Канада выиграла 5 матчей подряд на ЧМ-2025 с общим счетом 28:2. У Кросби 2+2, Маккиннон оформил дубль против Словакии
Сборная Канады выиграла 5 матчей подряд на чемпионате мира-2025.
Канадская сборная разгромила команду Словакии со счетом 7:0 в матче группового этапа.
Нападающий Сидни Кросби отметился дублем и 2 голевыми передачами. На счету Нэтана Маккинона 2 шайбы, Макклин Селебрини забил гол и дважды ассистировал партнерам.
Ранее Канада обыграла Австрию (5:1), Францию (5:0), Латвию (7:1) и Словению (4:0).
Таким образом, канадцы выиграли 5 матчей подряд с общим счетом 28:2. 19 мая Канада сыграет с Финляндией.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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