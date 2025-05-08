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  • Петржела о ЧМ по хоккею: «Из-за отсутствия России интерес не снижается. В Праге были аншлаги на всех матчах. Чтобы вернуть сборную, надо положить конец бессмысленному конфликту»
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Петржела о ЧМ по хоккею: «Из-за отсутствия России интерес не снижается. В Праге были аншлаги на всех матчах. Чтобы вернуть сборную, надо положить конец бессмысленному конфликту»

Властимил Петржела высказался о хоккейном чемпионате мира без России.

Российская сборная отстранена по решению ИИХФ. ЧМ по хоккею-2025 пройдет 9-25 мая в Швеции и Дании.

«Возможно, какие-то матчи чемпионата мира посмотрю. Из-за отсутствия России интерес, конечно, не снижается.

На последнем чемпионате мира в Праге на всех матчах были аншлаги. Но ощущается нехватка такого сильного соперника.

Чтобы вернуть Россию на турнир, надо положить конец бессмысленному конфликту», – сказал бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Legalbet
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoИИХФ
logoЧМ по хоккею
logoВластимил Петржела
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