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НХЛ. «Вашингтон» играет с «Айлендерс», «Филадельфия» принимает «Коламбус», «Тампа» – «Флориду», «Миннесота» против «Анахайма»

«Вашингтон» играет с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.

«Филадельфия» принимает «Коламбус», «Тампа» – «Флориду», «Миннесота» противостоит «Анахайму».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
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