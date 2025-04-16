НХЛ. «Вашингтон» играет с «Айлендерс», «Филадельфия» принимает «Коламбус», «Тампа» – «Флориду», «Миннесота» против «Анахайма»
«Вашингтон» играет с «Айлендерс» в регулярном чемпионате НХЛ.
«Филадельфия» принимает «Коламбус», «Тампа» – «Флориду», «Миннесота» противостоит «Анахайму».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости