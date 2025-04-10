СКА расторгнет соглашение с Никишиным и отпустит его в «Каролину» в этом сезоне. Защитник подпишет двухлетний контракт новичка («СЭ»)
Александр Никишин перейдет в «Каролину» в этом сезоне.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», СКА согласился расторгнуть контракт с 23-летним защитником и отпустить его в «Каролину» на остаток сезона.
Игрок подпишет в НХЛ двухлетнее соглашение новичка, которое истечет после сезона-2025/26. Права на хоккеиста в КХЛ останутся у петербургского клуба.
В сезоне-2024/25 23-летний россиянин провел за СКА 61 матч в Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 46 (17+29) очков. Также на его счету 3 (2+1) очка в 4 играх Кубка Гагарина.
Никишин был выбран «Каролиной» под 69-м номером драфта НХЛ-2020.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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