Юдин о том, может ли назвать Петербург хоккейным городом: «Сложно сказать. Население большое, много туристов. Но то, что хоккей здесь любят, подтверждается аншлагами на «СКА-Арене»

Защитник СКА Юдин назвал Санкт-Петербург хоккейным городом из-за аншлагов.

Ранее Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Магнитогорск занял 1-е место , Челябинск – 2-е, Омск – 3-е, Петербург – 4-е, Москва – 9-е.

– Согласны ли вы с такими результатами исследования?

– «Металлург » в прошлом году выиграл Кубок Гагарина . Видимо, из-за этого. Сейчас к ним внимания больше, и спрос тоже есть. Но мы хотим сделать так, чтобы говорили про Петербург как про хоккейный город.

– А сейчас вы можете назвать Петербург хоккейным городом?

– Сложно сказать. Город большой. Население города большое, много туристов. Но то, что в городе любят хоккей, подтверждается постоянными аншлагами на «СКА-Арене».

– А вы какой город можете назвать хоккейным?

– Только Санкт-Петербург.

– А кроме Петербурга?

– Новосибирск могу назвать. Правда, после переезда на новую арену они потеряли какую-то свою изюминку – на старой чувствовалось, как болеют за команду.

Выделю также Уфу. Когда приезжал туда с «Ак Барсом » на «зеленое дерби», отличная была атмосфера, – сказал защитник СКА Дмитрий Юдин.