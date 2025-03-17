Юдин о том, может ли назвать Петербург хоккейным городом: «Сложно сказать. Население большое, много туристов. Но то, что хоккей здесь любят, подтверждается аншлагами на «СКА-Арене»
Ранее Спортс’’ составил рейтинг хоккейных городов России. Магнитогорск занял 1-е место, Челябинск – 2-е, Омск – 3-е, Петербург – 4-е, Москва – 9-е.
– Согласны ли вы с такими результатами исследования?
– «Металлург» в прошлом году выиграл Кубок Гагарина. Видимо, из-за этого. Сейчас к ним внимания больше, и спрос тоже есть. Но мы хотим сделать так, чтобы говорили про Петербург как про хоккейный город.
– А сейчас вы можете назвать Петербург хоккейным городом?
– Сложно сказать. Город большой. Население города большое, много туристов. Но то, что в городе любят хоккей, подтверждается постоянными аншлагами на «СКА-Арене».
– А вы какой город можете назвать хоккейным?
– Только Санкт-Петербург.
– А кроме Петербурга?
– Новосибирск могу назвать. Правда, после переезда на новую арену они потеряли какую-то свою изюминку – на старой чувствовалось, как болеют за команду.
Выделю также Уфу. Когда приезжал туда с «Ак Барсом» на «зеленое дерби», отличная была атмосфера, – сказал защитник СКА Дмитрий Юдин.
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