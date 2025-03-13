Кудашов о 3:1 с «Салаватом»: «Динамо» сыграло организованно, с хорошей отдачей. Не сдержал эмоции, получил две минуты – я часть команды, также заплачу штраф»

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Салаватом».

Московский клуб одержал победу со счетом 3:1 в выездной игре Фонбет Чемпионата КХЛ. В середине первого периода «Динамо» получило командный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение.

– Играли против очень сильной команды, сыграли организовано, с хорошей отдачей и хорошим содержанием игры.

– Детализируйте про оборону: «Салават» потратил больше девяти минут на первый бросок по воротам и в третьем периоде немного создал…

– Мы атаковали, значит. Что мне надо ответить? Содержательная игра, когда надо оборонялись, когда надо – атаковали.

– Зинэтула Билялетдинов сегодня празднует 70‑летие, важный человек в том числе для «Динамо». Что скажете о нем?

– Все, кто его знает, поздравили его: и клуб, и я лично. Знаковая фигура как игрок, тренер, человек, который сделал очень много для нашего хоккея. Уважение.

– Немного осталось до плей‑офф, какое состояние у команды?

– Еще рано об этом говорить.

– Перестановки в составе с чем связаны?

– Обычная ротация, играют все, стараемся, чтобы перед плей‑офф были задействованы все игроки.

– Про вратаря ничего не сказали, боитесь сглазить?

– Когда выигрывает, выигрывает вся команда. Когда проигрывают, также.

– Сами себя не сможете оштрафовать за удаление?

– Почему? Я часть команды, также заплачу штраф.

– Выписали командное удаление за оскорбление судей, что случилось?

– Не командное, а меня удалили. Не сдержал эмоции, вот и получил две минуты.

– Подъяпольский вернется в играх плей‑офф?

– Еще две недели, рано об этом говорить, – сказал Алексей Кудашов .