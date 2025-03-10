Проспект «Чикаго» Лардис забросил 70 шайб в 61 игре в OHL. За последние 35 лет такой отметки в лиге достигли еще только Таварес и Линдрос

Проспект «Чикаго» Ник Лардис забросил 70 шайб в 61 игре в OHL.

Форвард «Брентфорда» занимает 1-е место в гонке снайперов юниорской лиги Онтарио. В гонке бомбардиров он идет на 2-м месте, уступая Майклу Мисе из «Сагино» – 113 очков против 124.

19-летний Лардис стал 8-м игроком в истории лиги, достигшим отметки 70 шайб за сезон в OHL.

За последние 35 лет – третьим. В сезоне-2006/07 Джон Таварес забросил 72 шайбы в 67 играх (рекорд лиги для игроков до 18 лет), в сезоне-1990/91 у Эрика Линдроса была 71 шайба в 57 играх.

Рекордом лиги владеет Эрни Годден – 87 шайб в 68 играх (1980/81). В НХЛ он провел 5 игр за «Торонто» и набрал 2 (1+1) очка.

Правами на Лардиса в НХЛ владеет «Чикаго ». Нападающий был выбран клубом в 3-м раунде драфта НХЛ-2023 под общим 67-м номером и подписал с ним контракт новичка.