Свечков сделал пас на победный гол в овертайме с «Чикаго», прервав серию из 11 игр без очков. У него 6+4 в 33 матчах в сезоне

Федор Свечков сделал пас на победный гол в матче с «Чикаго».

Форвард «Нэшвилла » ассистировал Стивену Стэмкосу в овертайме игры регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (3:2 ОТ).

На счету 21-летнего форварда 10 (6+4) очков в 33 играх в текущем сезоне при полезности «минус 11». Он прервал серию из 11 матчей без очков.

Сегодня Свечков (14:54, 2:08 – в большинстве, 1:55 – в меньшинстве, «+1») отметился 3 бросками в створ и выиграл 33% вбрасываний (3 из 9).