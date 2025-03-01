Мичков признан лучшим новичком февраля в НХЛ. У него 5+5 в 7 матчах
Матвей Мичков стал лучшим новичком февраля в НХЛ.
Нападающий «Филадельфии» набрал 10 (5+5) очков в 7 играх месяца.
Он обошел Маврика Бурка (6 (3+3) очков в 7 матчах за «Даллас»), Джоша Доуна (6 (2+4) баллов в 9 играх за «Юту»), Фрэнка Назара (6 (1+5) очков в 8 матчах за «Чикаго») и Макклина Селебрини (5 (2+3) баллов в 6 играх за «Сан-Хосе»).
Всего на счету Матвея Мичкова 44 (19+25) очка в 58 матчах сезона НХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт НХЛ
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