Мичков признан лучшим новичком февраля в НХЛ. У него 5+5 в 7 матчах

Матвей Мичков стал лучшим новичком февраля в НХЛ.

Нападающий «Филадельфии» набрал 10 (5+5) очков в 7 играх месяца.

Он обошел Маврика Бурка (6 (3+3) очков в 7 матчах за «Даллас »), Джоша Доуна (6 (2+4) баллов в 9 играх за «Юту»), Фрэнка Назара (6 (1+5) очков в 8 матчах за «Чикаго ») и Макклина Селебрини (5 (2+3) баллов в 6 играх за «Сан-Хосе »).

Всего на счету Матвея Мичкова 44 (19+25) очка в 58 матчах сезона НХЛ.