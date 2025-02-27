Сошников об «Адмирале»: «Честная команда, каждое звено и хоккеист выполняют свою роль. Это идет от тренерского штаба и сразу бросается в глаза»
Команда из Владивостока идет на седьмом месте в Восточной конференции, набрав 62 очка в 58 матчах. В активе 31-летнего Сошникова 17+17 за 48 игр в Фонбет чемпионате КХЛ.
– Удивлены тем, что «Адмирал» так уверенно проводит чемпионат?
– У нас честная команда, в которой каждое звено и каждый хоккеист выполняет свою роль. Это идет к ребятам от тренерского штаба и сразу бросается в глаза.
Еще раз убедился в том, что осеннее решение подписать контракт с «Адмиралом» было абсолютно правильным.
– В середине сезона вы были назначены капитаном «Адмирала». Как это произошло?
– У нас шла не очень удачная серия, уступили в Екатеринбурге и Магнитогорске. Перед матчем в Нижнем Новгороде подошел Леонид Григорьевич и спросил, как отношусь к решению стать капитаном. Ответил Тамбиеву – попробуйте.
Спасибо партнерам, матч против «Торпедо» сложился для нас удачно – правильно сыграли, победили. Дальше ничего менять не стали.
– Для вас это решение стало неожиданным?
– Да, назначен капитаном впервые в своей карьере. Бесценный опыт!
– В чем?
– Роль капитана – особая, более ответственная. Чуть по-другому ведешь себя в раздевалке, чаще общаешься с судьями. Чувствуешь не только личную ответственность, но и командную.
Честно скажу, мне потребовалась перестройка, в том числе ментальная. Немного просела результативность. Но в последних матчах, как мне кажется, нашел правильный баланс между командным и личным, – сказал капитан «Адмирала» Никита Сошников.
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