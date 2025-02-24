Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Президент Трамп посетит матч, когда он будет ставить рекорд, думаю. Сейчас весь американский спорт этим живет»

Вячеслав Фетисов думает, что Трамп посетит игру, в которой Овечкин побьет рекорд.

39-летний капитан «Вашингтона » Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Может быть, президент Трамп посетит матч, когда Овечкин будет ставить рекорд. Будет интересно на это посмотреть.

Об этом говорят сейчас все: обратный отсчет голам, сравнения с Гретцки. Сейчас весь американский спорт этим живет.

Думаю, президент не упустит такой момент», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.