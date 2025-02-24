Фетисов о погоне Овечкина за Гретцки: «Президент Трамп посетит матч, когда он будет ставить рекорд, думаю. Сейчас весь американский спорт этим живет»
Вячеслав Фетисов думает, что Трамп посетит игру, в которой Овечкин побьет рекорд.
39-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (882 шайбы), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Может быть, президент Трамп посетит матч, когда Овечкин будет ставить рекорд. Будет интересно на это посмотреть.
Об этом говорят сейчас все: обратный отсчет голам, сравнения с Гретцки. Сейчас весь американский спорт этим живет.
Думаю, президент не упустит такой момент», – заявил двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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