«Детройт» обменял вратаря Хуссо в «Анахайм» на будущую компенсацию. У финна с кэпхитом 4,75 млн долларов 86,6% сэйвов в 9 играх в сезоне
«Детройт» обменял вратаря Вилле Хуссо в «Анахайм» на будущую компенсацию.
30-летний финский голкипер летом может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по контракту с истекающим сроком действия составляет 4,75 миллиона долларов.
В текущем сезоне Хуссо провел за «Ред Уингс» 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ – 1 победа, 86,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,69.
Ожидается, что он будет отправлен в «Сан-Диего» – фарм-клуб «Дакс» в АХЛ. За фарм «Детройта» («Гранд Рэпидс») Хуссо в этом сезоне провел 13 матчей (8 побед, 91,2%, 2,70).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Детройта»
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