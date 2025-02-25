«Детройт» обменял вратаря Хуссо в «Анахайм» на будущую компенсацию. У финна с кэпхитом 4,75 млн долларов 86,6% сэйвов в 9 играх в сезоне

«Детройт» обменял вратаря Вилле Хуссо в «Анахайм» на будущую компенсацию.

30-летний финский голкипер летом может стать неограниченно свободным агентом. Его средняя зарплата по контракту с истекающим сроком действия составляет 4,75 миллиона долларов.

В текущем сезоне Хуссо провел за «Ред Уингс» 9 матчей в регулярном чемпионате НХЛ – 1 победа, 86,6% сэйвов, коэффициент надежности 3,69.

Ожидается, что он будет отправлен в «Сан-Диего » – фарм-клуб «Дакс» в АХЛ . За фарм «Детройта » («Гранд Рэпидс ») Хуссо в этом сезоне провел 13 матчей (8 побед, 91,2%, 2,70).