Быстров о недопуске России на ЧМ-2026 по хоккею: «Нафига это смотреть без наших? Лучше КХЛ гляну»
Владимир Быстров прокомментировал отстранение России от ЧМ-2026 по хоккею.
Вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила соответствующий запрет, действующий с 2022 года.
«Чемпионат мира без России? Нафига это смотреть без наших? Я лучше КХЛ гляну», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Быстров.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
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