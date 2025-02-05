Быстров о недопуске России на ЧМ-2026 по хоккею: «Нафига это смотреть без наших? Лучше КХЛ гляну»

Владимир Быстров прокомментировал отстранение России от ЧМ-2026 по хоккею.

Вчера Международная федерация хоккея (ИИХФ) продлила соответствующий запрет, действующий с 2022 года.

«Чемпионат мира без России? Нафига это смотреть без наших? Я лучше КХЛ гляну», – сказал бывший футболист сборной России Владимир Быстров .

Кожевников о бане России на ЧМ-2026 по хоккею: «В допустивших нас федерациях работают нормальные люди. В биатлоне и лыжах, норвежцы и шведы, – фашистский режим»

Член совета ИИХФ Козиолс о недопуске России: «Выслушали речь Буре, но у нас были более убедительные аргументы. Благодаря им решение принято»