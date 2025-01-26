«Рейнджерс» продлили Боргена на 5 лет, кэпхит – 4,1 млн долларов. Защитник перешел из «Сиэтла» в рамках обмена Какко

«Рейнджерс» продлили Уилла Боргена на 5 лет с кэпхитом 4,1 млн долларов.

Защитник перешел в клуб из Нью-Йорка из «Сиэтла » в рамках обмена с участием форварда Каапо Какко .

28-летний игрок провел за новую команду 17 матчей и набрал 3 (1+2) очка при нейтральной полезности, 6 минутах штрафа и среднем времени на льду 18:35. Также в его активе 30 силовых приемов и 29 блоков.

Всего в НХЛ на счету Боргена 264 матча в регулярках и 58 (10+48) очков при 159 минутах штрафа. В 14 играх в плей-офф он добавил 3 (1+2) балла.