Свечников против «Коламбуса»: 5-й подряд матч без голов, передача, 2 броска и «+1» за 18:36. У него 34 очка в 49 играх

Андрей Свечников продлил безголевую серию до 5 матчей.

Форвард «Коламбуса » набрал 1 (0+1) очко в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:4), ассистировав Сету Джарвису при шайбе в пустые ворота.

В активе 24-летнего россиянина 34 (15+19) очка в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».

Сегодня Свечников (18:36, 3:37 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и дважды промахнулся, а также применил 1 силовой прием.