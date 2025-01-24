Свечников против «Коламбуса»: 5-й подряд матч без голов, передача, 2 броска и «+1» за 18:36. У него 34 очка в 49 играх
Андрей Свечников продлил безголевую серию до 5 матчей.
Форвард «Коламбуса» набрал 1 (0+1) очко в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбусом» (7:4), ассистировав Сету Джарвису при шайбе в пустые ворота.
В активе 24-летнего россиянина 34 (15+19) очка в 49 играх в текущем сезоне при полезности «минус 4».
Сегодня Свечников (18:36, 3:37 – в большинстве, «+1») дважды бросил в створ и дважды промахнулся, а также применил 1 силовой прием.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем