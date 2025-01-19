«Лос-Анджелес» поменял логотип в центре льда в честь пожарного департамента города
«Лос-Анджелес» отдал дань уважения пожарным города.
«Кингс» изменили логотип команды в центре льда в честь пожарного департамента Лос-Анджелеса.
Фото: x.com/LAKings
Лесные пожары начались в Калифорнии 7 января в районе Лос-Анджелеса Пасифик-Палисейдс. Есть погибшие, пострадали по меньшей мере 10 тысяч зданий.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер «Лос-Анджелеса»
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