Самолет с хоккеистами «Сочи», летевший в Магнитогорск, из‑за погодных условий приземлился в Уфе. Добираться будут на автобусе

Самолет хоккеистов «Сочи» из-за погодных условий приземлился в Уфе.

Команда летела в Магнитогорск, где в понедельник должна сыграть с «Металлургом».

«Сложные погодные условия в аэропорту Магнитогорска заставили «леопардов» отправиться на запасной аэродром.

Было решено отправиться в Магнитогорск на автобусе, который прямо сейчас активно ищут наши администраторы. Надежды на улучшение погоды в Магнитогорске в ближайшее время нет», — говорится в сообщении «Сочи».