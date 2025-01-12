Самолет с хоккеистами «Сочи», летевший в Магнитогорск, из‑за погодных условий приземлился в Уфе. Добираться будут на автобусе
Самолет хоккеистов «Сочи» из-за погодных условий приземлился в Уфе.
Команда летела в Магнитогорск, где в понедельник должна сыграть с «Металлургом».
«Сложные погодные условия в аэропорту Магнитогорска заставили «леопардов» отправиться на запасной аэродром.
Было решено отправиться в Магнитогорск на автобусе, который прямо сейчас активно ищут наши администраторы. Надежды на улучшение погоды в Магнитогорске в ближайшее время нет», — говорится в сообщении «Сочи».
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем