Кросби о 2 поражениях «Питтсбурга» за 2 дня: «Две разные игры. Против «Оттавы» мы не дали себе ни единого шанса, в матче с «Тампой» заслуживали большего»
Сидни Кросби высказался о 2 поражениях «Питтсбурга» за 2 дня.
«Пингвинс» уступили «Оттаве» (0:5) и «Тампе» (2:5) на своей площадке в матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Это две разные игры. Вчера мы вообще не дали себе ни единого шанса.
Сегодня вечером мы заслуживали большего, я думаю, но за хорошую игру очки не начисляются. Нам нужно находить путь к победе», – сказал капитан пенсильванцев.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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