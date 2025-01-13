Кросби о 2 поражениях «Питтсбурга» за 2 дня: «Две разные игры. Против «Оттавы» мы не дали себе ни единого шанса, в матче с «Тампой» заслуживали большего»

Сидни Кросби высказался о 2 поражениях «Питтсбурга» за 2 дня.

«Пингвинс» уступили «Оттаве» (0:5) и «Тампе » (2:5) на своей площадке в матчах регулярного чемпионата НХЛ .

«Это две разные игры. Вчера мы вообще не дали себе ни единого шанса.

Сегодня вечером мы заслуживали большего, я думаю, но за хорошую игру очки не начисляются. Нам нужно находить путь к победе», – сказал капитан пенсильванцев.