У «Адмирала» серия из 6 поражений подряд. Команда Тамбиева трижды вела против «Автомобилиста», но уступила 3:4
«Адмирал» проиграл шестой матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту» (3:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу матча дальневосточники три раза вели счете, в том числе 3:2 в третьем периоде. Однако затем команда пропустила дважды – на отметках 55:03 и 59:06.
Таким образом, серия поражений «Адмирала» продлилась до шести матчей. Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка в 43 играх.
«Автомобилист» занимает пятую строчку в конференции, набрав 52 балла в 42 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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