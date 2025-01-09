У «Адмирала» серия из 6 поражений подряд. Команда Тамбиева трижды вела против «Автомобилиста», но уступила 3:4

«Адмирал» проиграл шестой матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Леонида Тамбиева уступила «Автомобилисту » (3:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ .

По ходу матча дальневосточники три раза вели счете, в том числе 3:2 в третьем периоде. Однако затем команда пропустила дважды – на отметках 55:03 и 59:06.

Таким образом, серия поражений «Адмирала » продлилась до шести матчей. Команда находится на седьмой позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 43 очка в 43 играх.

«Автомобилист» занимает пятую строчку в конференции, набрав 52 балла в 42 матчах.