Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» против «Нью-Джерси» – он пропустил 4 матча из-за травмы. Ремпе выйдет на лед впервые после дисквалификации
Игорь Шестеркин примет участие в матче против «Нью-Джерси».
Российский голкипер займет место в воротах команды в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Игорь Шестеркин не играл с 31 декабря из-за травмы верхней части тела. Вратарь пропустил предыдущие четыре матча нью-йоркской команды.
Кроме этого, первый матч за «Рейнджерс» проведет нападающий Артур Калиев, которого забрали с драфта отказов «Лос-Анджелеса».
Также впервые после 8-матчевой дисквалификации сыграет форвард Мэтт Ремпе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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