Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» против «Нью-Джерси» – он пропустил 4 матча из-за травмы. Ремпе выйдет на лед впервые после дисквалификации

Игорь Шестеркин примет участие в матче против «Нью-Джерси».

Российский голкипер займет место в воротах команды в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Игорь Шестеркин не играл с 31 декабря из-за травмы верхней части тела. Вратарь пропустил предыдущие четыре матча нью-йоркской команды.

Кроме этого, первый матч за «Рейнджерс » проведет нападающий Артур Калиев , которого забрали с драфта отказов «Лос-Анджелеса».

Также впервые после 8-матчевой дисквалификации сыграет форвард Мэтт Ремпе .