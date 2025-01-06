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СКА одержал 800-ю победу в КХЛ и забил 2000-й гол на домашнем льду в матче с «Витязем»

СКА одержал юбилейную победу в КХЛ.

Победа над «Витязем» (5:2) стала для петербургского клуба 800-й в КХЛ за всю историю. 

Кроме того, в этой игре была заброшена 2000-я шайба СКА на домашнем льду.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал СКА
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