Коул Кэсселс: «В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов. Я отдавал всего себя, но иногда бывает, что просто не получается найти себя в клубе»

Коул Кэсселс высказался о своем выступлении за «Авангард».

Ранее омский клуб обменял игрока в ЦСКА.

– Как считаете, почему у вас не получилось в «Авангарде»?

– Я начал не очень здорово. Иногда бывает, что просто не получается найти себя в каком-то клубе. Но моя игра, кажется, становилась чуть лучше в последние недели. Сейчас я просто рад новому старту.

– Может быть, роль, в которой вас хотели видеть в Омске, вам просто не подходила?

– Нет, не думаю. В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов.

Я отдавал всего себя, но, как я уже сказал, иногда такое случается, – сказал нападающий ЦСКА Коул Кэсселс.