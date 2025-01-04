Коул Кэсселс: «В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов. Я отдавал всего себя, но иногда бывает, что просто не получается найти себя в клубе»
Коул Кэсселс высказался о своем выступлении за «Авангард».
Ранее омский клуб обменял игрока в ЦСКА.
– Как считаете, почему у вас не получилось в «Авангарде»?
– Я начал не очень здорово. Иногда бывает, что просто не получается найти себя в каком-то клубе. Но моя игра, кажется, становилась чуть лучше в последние недели. Сейчас я просто рад новому старту.
– Может быть, роль, в которой вас хотели видеть в Омске, вам просто не подходила?
– Нет, не думаю. В «Авангарде» не получилось по совокупности множества факторов.
Я отдавал всего себя, но, как я уже сказал, иногда такое случается, – сказал нападающий ЦСКА Коул Кэсселс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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