Воробьев о 6:5 со СКА: «Фантастический первый период от ЦСКА. В третьем немного скатились, соперник прибавил, у них качественная атака»

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьев подвел итоги игры со СКА.

Московский клуб одержал победу со счетом 6:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Фантастический первый период от нашей команды. Думаю, третий был за соперником, но победа была за нами. Это самое важное.

– Почему команда в третьем периоде так сдала? Может, расслабилась?

– Может, много отдала в первом периоде, и немного соперник прибавил. Много ситуаций. Немного скатились. Моменты есть, над которыми надо работать. Особенно когда соперник довольно качественный в атаке.

– В какой роли видите Коула Кэсселса? Кажется, это трансфер с упором на оборону.

– У него атакующий интерес. Когда он в Северной Америке играл, был не только на оборону заточен. Надеемся, что мы раскроем его потенциал, – сказал главный тренер ЦСКА .

ЦСКА забил СКА 5 голов в первом периоде. Ротенберг снова выпустил Заврагина, замененного на 1-й минуте