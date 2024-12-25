Воробьев о 6:5 со СКА: «Фантастический первый период от ЦСКА. В третьем немного скатились, соперник прибавил, у них качественная атака»
Московский клуб одержал победу со счетом 6:5 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Фантастический первый период от нашей команды. Думаю, третий был за соперником, но победа была за нами. Это самое важное.
– Почему команда в третьем периоде так сдала? Может, расслабилась?
– Может, много отдала в первом периоде, и немного соперник прибавил. Много ситуаций. Немного скатились. Моменты есть, над которыми надо работать. Особенно когда соперник довольно качественный в атаке.
– В какой роли видите Коула Кэсселса? Кажется, это трансфер с упором на оборону.
– У него атакующий интерес. Когда он в Северной Америке играл, был не только на оборону заточен. Надеемся, что мы раскроем его потенциал, – сказал главный тренер ЦСКА.
ЦСКА забил СКА 5 голов в первом периоде. Ротенберг снова выпустил Заврагина, замененного на 1-й минуте
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