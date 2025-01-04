Коул Кэсселс: «Рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком»
Коул Кэсселс высказался об обмене из «Авангарда» в ЦСКА.
– Как вы узнали об обмене из «Авангарда»?
– Я слышал какие-то слухи в сочельник, а на католическое Рождество, кажется, меня уже обменяли.
Это было необычное Рождество для меня и моей семьи. Но я невероятно рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком.
– Как отреагировали на новость? Ожидали, что вас обменяют?
– Если честно, я не особо был в курсе того, что происходило. У нас был рождественский ужин.
Кажется, Спунер или кто-то другой сказал, что меня меняют. На следующий день я пришел на арену, и да, так и оказалось. Но это часть бизнеса, такое случается. Был очень рад перейти именно в ЦСКА, – сказал нападающий Коул Кэсселс.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
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