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Коул Кэсселс: «Рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком»

Коул Кэсселс высказался об обмене из «Авангарда» в ЦСКА.

– Как вы узнали об обмене из «Авангарда»?

– Я слышал какие-то слухи в сочельник, а на католическое Рождество, кажется, меня уже обменяли.

Это было необычное Рождество для меня и моей семьи. Но я невероятно рад присоединиться к ЦСКА. Это один из самых выдающихся клубов в мировой хоккейной истории. Для меня большая честь быть его игроком.

– Как отреагировали на новость? Ожидали, что вас обменяют?

– Если честно, я не особо был в курсе того, что происходило. У нас был рождественский ужин.

Кажется, Спунер или кто-то другой сказал, что меня меняют. На следующий день я пришел на арену, и да, так и оказалось. Но это часть бизнеса, такое случается. Был очень рад перейти именно в ЦСКА, – сказал нападающий Коул Кэсселс.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
logoКоул Кэсселс
logoАвангард
logoЦСКА
logoКХЛ
logoЧемпионат.com
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