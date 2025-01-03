  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»
1

Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»

Владелец «Вашингтона» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

«Ови в свои 39 лет забивает с впечатляющей скоростью, которая превосходит все предыдущие сезоны.

Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду.

Ажиотаж в округе Колумбия и на национальном уровне велик! Не упустите возможность – купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, мы можем стать свидетелями того, как вершится история», – написал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Теда Леонсиса
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoТед Леонсис
logoНХЛ
болельщики
logoВашингтон
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Мартемьянов об Овечкине: «Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Весь хоккейный мир ждет этого!»
сегодня, 20:58
Губерниев о рейтинге Sportsnet: «Заокеанская школа и НХЛ не мыслят себя без игроков из России. Мы делаем погоду в хоккейном доме вместе с канадцами и американцами»
13сегодня, 17:41
Елесин о том, что Овечкин пьет пиво и ест фастфуд: «Есть люди, которые на плохой диете показывают хороший результат. Человек может на одном таланте выезжать»
15сегодня, 17:02
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой», «Флорида» против «Каролины», «Филадельфия» в гостях у «Вегаса», «Тампа» встретится с «Сан-Хосе»
4248 минут назад
МЧМ-2025. 1/4 финала. Канада принимает Чехию, Финляндия против Словакии, США забили 7 голов Швейцарии, Швеция победила Латвию
13913 минут назадLive
Бобровский – лидер по победам среди вратарей НХЛ в 2024 году, Эттинджер – 2-й, Скиннер – 3-й
8сегодня, 20:19
Ничушкин не сыграет против «Баффало» из-за травмы. Он может пропустить 7-10 дней
7сегодня, 19:50
Маккиннон – лучший бомбардир в регулярках НХЛ в 2024-м. Макдэвид – 2-й, Кучеров – 3-й, Капризов – 6-й, Панарин – 7-й
8сегодня, 19:19
МЧМ-2025. Казахстан уступил Германии, ведя 3:1, в утешительном раунде и покинул элитный дивизион
41сегодня, 19:01
Губерниев о рейтинге Sportsnet: «Заокеанская школа и НХЛ не мыслят себя без игроков из России. Мы делаем погоду в хоккейном доме вместе с канадцами и американцами»
13сегодня, 17:41
Елесин о том, что Овечкин пьет пиво и ест фастфуд: «Есть люди, которые на плохой диете показывают хороший результат. Человек может на одном таланте выезжать»
15сегодня, 17:02
За кого вы болели в Кубке Гагарина в 2024-м: «Металлург» или «Локомотив»?
вчера, 09:00Спецпроект
Ротенберг поздравил Якушева с 78-летием: «Легендарный Як-15, спасибо за вклад в нашу любимую игру. Желаю сохранять чемпионскую бодрость духа, пусть ваша любовь к хоккею не остывает!»
8сегодня, 16:44Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Никита Щитов: «Металлург» стал главной командой 2024 года. Магнитогорцы запомнились блестящей игрой вратаря, идеями штаба. Они завоевали Кубок Гагарина»
сегодня, 21:59
Варламов вышел на лед впервые после травмы. Вратарь «Айлендерс» не играет с 29 ноября
сегодня, 21:33
Зуб вернется в состав «Оттавы» в матче против «Далласа». Защитник пропустил 16 игр из-за перелома стопы
сегодня, 21:14
Мартемьянов об Овечкине: «Надеюсь, он побьет рекорд Гретцки уже в этом сезоне. Весь хоккейный мир ждет этого!»
сегодня, 20:58
Болякин о вылете Казахстана из элиты МЧМ: «Нарушение дисциплины привело к фатальному поражению. Игроки, наверное, не совсем прониклись идеей, непозволительно так вести себя на поле»
сегодня, 20:49
Генменеджер «Трактора» об обмене Сикьюры: «Что-то не срослось: адаптация, травма, уровень лиги. Наш союз не сложился. Ожидания были большими, но так бывает»
сегодня, 20:36
Андрей Мартемьянов: «Автомобилист» по игре, стабильности, инфраструктуре становится топ-клубом. Желаю им сделать шаг вперед в 2025-м»
1сегодня, 19:58
Щитов о Разине: «Его можно назвать лучшим тренером 2024 года, думаю»
сегодня, 19:34
Мартемьянов о карьере тренера: «Заканчивать пока не собираюсь. Желание работать есть, есть порох в пороховницах»
сегодня, 18:59
Райан Меркли о жизни в Калифорнии: «Дорого все, налоги не очень. Зато погода отличная»
1сегодня, 18:53
Рекомендуем