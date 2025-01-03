Владелец «Вашингтона» о погоне Овечкина за Гретцки: «Ови в 39 лет забивает с впечатляющей скоростью. С сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду»
Владелец «Вашингтона» высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Кэпиталс» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (870 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
«Ови в свои 39 лет забивает с впечатляющей скоростью, которая превосходит все предыдущие сезоны.
Как мы и предсказывали, с сильной командой за спиной Алекс приближается к рекорду.
Ажиотаж в округе Колумбия и на национальном уровне велик! Не упустите возможность – купите билеты сейчас на оставшуюся часть этого сезона и на следующий, мы можем стать свидетелями того, как вершится история», – написал владелец «Вашингтона» Тед Леонсис.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: соцсеть Теда Леонсиса
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