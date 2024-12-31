17-летний Рябкин расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе. Форварда могут выбрать на драфте НХЛ-2025

Иван Рябкин покинул систему «Динамо».

17-летний нападающий расторг соглашение с клубом по собственной инициативе. Спортивные права на хоккеиста остаются за «Динамо».

В октябре сообщалось, что российский хоккеист может отправиться играть в североамериканскую юниорскую лигу USHL.

В нынешнем сезоне Иван Рябкин играл в трех российских лигах – КХЛ , ВХЛ и МХЛ.

За «Динамо » форвард провел 2 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.

В Olimpbet ВХЛ хоккеист сыграл 8 игр за петербургское «Динамо» и набрал 2 (0+2) очка. В Olimpbet Молодежной хоккейной лиге Рябкин провел 15 матчей за МХК «Динамо» и отметился 12 (1+11) баллами.

Считается, что хоккеист может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2025.