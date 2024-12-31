17-летний Рябкин расторг контракт с «Динамо» по своей инициативе. Форварда могут выбрать на драфте НХЛ-2025
Иван Рябкин покинул систему «Динамо».
17-летний нападающий расторг соглашение с клубом по собственной инициативе. Спортивные права на хоккеиста остаются за «Динамо».
В октябре сообщалось, что российский хоккеист может отправиться играть в североамериканскую юниорскую лигу USHL.
В нынешнем сезоне Иван Рябкин играл в трех российских лигах – КХЛ, ВХЛ и МХЛ.
За «Динамо» форвард провел 2 матча в Фонбет чемпионате КХЛ и не отметился результативными действиями.
В Olimpbet ВХЛ хоккеист сыграл 8 игр за петербургское «Динамо» и набрал 2 (0+2) очка. В Olimpbet Молодежной хоккейной лиге Рябкин провел 15 матчей за МХК «Динамо» и отметился 12 (1+11) баллами.
Считается, что хоккеист может быть выбран в первом раунде драфта НХЛ-2025.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал «Динамо»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем