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Мичкова оштрафовали на 2,473 тысячи долларов. Форвард «Филадельфии» ударил Байфилду клюшкой по голове в матче с «Кингс»

Матвей Мичков оштрафован по итогам матча против «Лос-Анджелеса».

«Филадельфия» уступила 4:5 в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард Матвей Мичков забил и сделал передачу в этом матче.

Также в одном из эпизодов по ходу встречи Мичков сцепился с нападающим соперника Куинтоном Байфилдом.

Байфилд подтолкнул Мичкова, после чего Матвей в ответ ударил оппонента клюшкой по голове.

Департамент безопасности хоккеистов НХЛ рассмотрел этот эпизод и оштрафовал россиянина на 2,473,96 тысячи долларов. Это максимальный штраф, который предусмотрен коллективным соглашением.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер департамента безопасности хоккеистов НХЛ
logoМатвей Мичков
logoЛос-Анджелес
logoФиладельфия
logoНХЛ
logoКуинтон Байфилд
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