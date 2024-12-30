Мичкова оштрафовали на 2,473 тысячи долларов. Форвард «Филадельфии» ударил Байфилду клюшкой по голове в матче с «Кингс»
Матвей Мичков оштрафован по итогам матча против «Лос-Анджелеса».
«Филадельфия» уступила 4:5 в игре регулярного чемпионата НХЛ. Российский форвард Матвей Мичков забил и сделал передачу в этом матче.
Также в одном из эпизодов по ходу встречи Мичков сцепился с нападающим соперника Куинтоном Байфилдом.
Байфилд подтолкнул Мичкова, после чего Матвей в ответ ударил оппонента клюшкой по голове.
Департамент безопасности хоккеистов НХЛ рассмотрел этот эпизод и оштрафовал россиянина на 2,473,96 тысячи долларов. Это максимальный штраф, который предусмотрен коллективным соглашением.
Опубликовал: Никита Надёжин
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