Мэттьюс пропустит 5-й матч подряд – он не сыграет с «Айлендерс». Форвард «Торонто» впервые потренировался после травмы

Остон Мэттьюс пропустит пятый матч подряд.

Капитан «Торонто » не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс », который начнется 31 декабря в 21:00 по московскому времени.

При этом американский нападающий провел первую полноценную тренировку с командой после обострения травмы.

Остон Мэттьюс из-за повреждения не играет с 22 декабря.

В этом сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата.

«Мэйпл Лифс» находятся на третьей позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очка в 37 играх.