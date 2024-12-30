Мэттьюс пропустит 5-й матч подряд – он не сыграет с «Айлендерс». Форвард «Торонто» впервые потренировался после травмы
Остон Мэттьюс пропустит пятый матч подряд.
Капитан «Торонто» не примет участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс», который начнется 31 декабря в 21:00 по московскому времени.
При этом американский нападающий провел первую полноценную тренировку с командой после обострения травмы.
Остон Мэттьюс из-за повреждения не играет с 22 декабря.
В этом сезоне форвард набрал 23 (11+12) очка в 24 матчах чемпионата.
«Мэйпл Лифс» находятся на третьей позиции в таблице Восточной конференции, имея в активе 46 очка в 37 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sportsnet
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