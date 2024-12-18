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  • Ламорелло о Ларионове: «Он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас. Игорь чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает, нет ничего, чего он не мог бы достичь»
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Ламорелло о Ларионове: «Он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас. Игорь чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает, нет ничего, чего он не мог бы достичь»

Лу Ламорелло высоко оценил тренерские качества Игоря Ларионова.

– Вы отлично знаете Ларионова. Вас не удивило, что он в 60 лет захотел стать тренером? И, по-вашему, он мог бы занять эту должность и быть в ней успешным в клубе НХЛ?

– Думаю, он мог бы стать главным тренером в НХЛ прямо сейчас, если бы этого захотел и был в этом заинтересован. Есть причина, почему его называют Профессором.

Ларионов чрезвычайно умен, его хоккейное чутье зашкаливает. Он знает и видит игру, любит работать с молодыми хоккеистами. Да и с теми, кто постарше.

А насчет 60 лет – это просто число, не более того. В хоккее нет ничего, чего Игорь не мог бы достичь, если бы хотел. У него есть все, начиная с интеллекта, продолжая здравым смыслом и заканчивая тем, что он – хороший человек, который заботится об окружающих людях и может с ними общаться.

Он попросил меня поговорить с вами, и я никогда бы не сказал нет именно из уважения к нему. Не из-за вас, из-за него, ха-ха!

– Прекрасно это понимаю. Спасибо вам.

– В этом нет ни капли неуважения к вам – просто констатация факта. Когда мы с Игорем встречаемся, всегда выпиваем по бокалу вина.

– Ларионовского?

– Да, всегда. Хотя, если честно, я предпочитаю итальянское, ха-ха, – сказал бывший генменеджер «Нью-Джерси» и действующий генменеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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